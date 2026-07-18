Герасимов заслушал доклады о продвижении группировки «Запад». Видео

Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад».
Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад» и заслушал доклад командующего по обстановке. Видео с его выступлением о ходе выполнения боевых задач опубликовало Министерство обороны в телеграм-канале.
Как следует из заявления Герасимова, российские войска продолжают наступление на всех направлениях. Главной задачей группировки «Запад» (совместно с подразделениями «Юга» и «Центра») он назвал установление полного контроля над территорией Донецкой народной республики.
На купянском направлении, по словам начальника Генштаба, российские штурмовые отряды отбили попытки украинских сил прорваться в западную часть Купянска и продвигаются в сторону населенного пункта Шевченково. Южнее Боровой продолжаются уличные бои в Подлимане.
Одновременно подразделения 25-й армии завершают установление контроля над Красным Лиманом. «Организованная оборона противника в городе сломлена, ведется уничтожение отдельных очагов сопротивления», — заявил Герасимов, подчеркнув ключевое значение этого населенного пункта для дальнейших действий. Кроме того, войска продвигаются в национальном парке «Святые Горы», идут бои в Святогорске и Щурово.
«Подводя итоги, начальник Генерального штаба отметил успехи соединений и воинских частей группировки войск “Запад” в освобождении Донецкой Народной Республики и поставил задачи на дальнейшие действия», — сообщили в Минобороны.
В июле российские военные сообщали о продвижении на Краснолиманском направлении. 4 июля начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской заявил, что группировка «Запад» завершила взятие Красного Лимана, а войска «Южной» и «Западной» группировок продвигаются к Славянско-Краматорской агломерации.
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