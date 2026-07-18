Герасимов заслушал доклады о продвижении группировки «Запад». Видео

Одновременно подразделения 25-й армии завершают установление контроля над Красным Лиманом. «Организованная оборона противника в городе сломлена, ведется уничтожение отдельных очагов сопротивления», — заявил Герасимов, подчеркнув ключевое значение этого населенного пункта для дальнейших действий. Кроме того, войска продвигаются в национальном парке «Святые Горы», идут бои в Святогорске и Щурово.