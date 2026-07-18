Количество пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье выросло до 61, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По его словам, 20 пострадавшим помощь была оказана амбулаторно, еще 9 человек находятся в тяжелом состоянии, а 31 человек — в состоянии средней степени тяжести. Погиб один человек.
«У большинства диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, черепно-мозговые травмы, переломы, ожоги и отравление продуктами горения. Больше всего людей пострадали в Электростали — 57 человек. Еще четверо — на территории Ногинска», — сообщил Воробьев.
Ранее Воробьев сообщал о 37 пострадавших и одном погибшем человеке. «В Электростали в результате уничтожения БПЛА его обломки также упали на здание детского сада на улице Западной. Возгорание на площади 100 кв. м ликвидировано. Пострадавших среди детей и сотрудников детского сада нет», — добавил он.
Губернатор также сообщал, что за ночь над регионом было сбито 48 дронов. По его словам, наиболее серьезные последствия власти зафиксировали в Богородском городском округе. В Ногинске после падения беспилотника возник пожар на нефтебазе.
В Минобороны сообщили, что всего над российскими регионами за ночь было сбито 379 БПЛА самолетного типа. Помимо Московского региона, их сбили в Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской, Владимирской областях, а также над Краснодарским краем, Крымом, акваториями Азовского и Черного морей.
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