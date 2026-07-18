ВС РФ ударили по резервуарам с ГСМ для ВСУ в порту Южный под Одессой

Ранее западные СМИ обратили внимание на проблемы с экспортом зерна, возникшие у властей Украины из-за ударов ВС РФ по портам в Одесской области. По данным газеты Financial Times, перевозчики уже отказываются направлять суда в черноморские порты Незалежной, ссылаясь на опасения в области безопасности.