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Премьер Венгрии предложил снизить избирательный возраст до 16 лет

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предложил снизить возрастной ценз для участия в выборах в стране с нынешних 18 до 16 лет.

Источник: РБК

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предложил снизить возрастной ценз для участия в выборах в стране с нынешних 18 до 16 лет. Об этом он написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Я убежден, что сегодня подавляющее большинство лиц в возрасте до 18 лет достаточно подготовлено и осведомлено, чтобы участвовать в принятии наших общих решений. Со своей стороны, в процессе разработки конституции я поддержал бы снижение избирательного возраста до 16 лет», — написал Мадьяр.

Глава правительства также сообщил, что гордится изменениями, которых уже добилось новое правительство, и тем, что еще никогда столько людей не следило за заседаниями парламента.

Партия «Тиса» во главе с Мадьяром победила на парламентских выборах в Венгрии в апреле. После принесения присяги он выступил с резкой критикой коррупции и правительстве Виктора Орбана и пообещал, что не будет править Венгрией, а будет «служить своей стране».

Вступив в должность премьер-министра. Мадьяр, также потребовал от президента Тамаша Шуйока покинуть пост, но тот отказался выполнять ультиматум, подчеркнув, что Конституция Венгрии не предусматривает отставку президента по политическим мотивам. 13 июля парламент Венгрии принял 17-ю поправку к Конституции, предусматривающую отстранение Шуйока от должности.

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