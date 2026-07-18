Премьер Венгрии предложил снизить избирательный возраст до 16 лет

Партия «Тиса» во главе с Мадьяром победила на парламентских выборах в Венгрии в апреле. После принесения присяги он выступил с резкой критикой коррупции и правительстве Виктора Орбана и пообещал, что не будет править Венгрией, а будет «служить своей стране».