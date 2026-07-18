Киев на грани: Банковая анонсировала экстренные решения из-за бунта

«Конечно, общество тоже будет услышано, я в этом убежден. Президент первым отреагировал на акции протеста, которые имеют место в Киеве и других регионах, как только они начались. В первый же день сказал, что граждан слышат, и они имеют право высказывать свою точку зрения, и он как президент никогда их не игнорирует», — заявил Сергей Лещенко в эфире телемарафона.