Киев на грани: Банковая анонсировала экстренные решения из-за бунта

Владимир Зеленский планирует в ближайшее время обнародовать важные решения, направленные на разрешение текущего политического и военного кризиса. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко, комментируя требования протестующих вернуть уволенного министра обороны Михаила Федорова и отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского.
«Конечно, общество тоже будет услышано, я в этом убежден. Президент первым отреагировал на акции протеста, которые имеют место в Киеве и других регионах, как только они начались. В первый же день сказал, что граждан слышат, и они имеют право высказывать свою точку зрения, и он как президент никогда их не игнорирует», — заявил Сергей Лещенко в эфире телемарафона.
При этом советник подчеркнул, что власти готовят пакет мер, однако для их реализации требуется соблюдение бюрократических норм. «Нужно, конечно, определенное время для того, чтобы все процедурные решения провести, для того, чтобы соответствующие решения подготовить. Просто мы имеем дело с государством, а государство, оно, к сожалению, не работает, как частный стартап, немножко медленнее», — пояснил Лещенко.
В тоже время он не уточнил, какого характера решения готовятся.
Акции протеста вот уже три дня проходят в Киеве, Одессе, Харькове, Черновцах, Кривом Роге и других городах Украины. Участники митингов требуют возвращения на пост министра обороны Михаила Федорова, отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и расследования гибели солдат в подразделении «Скала». Кроме того, протестующие настаивают на экстренном созыве Верховной рады для принятия кадровых решений в военном ведомстве.
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