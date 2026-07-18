«Потенциальный соперник»: В США назвали реальную причину громкой отставки Фёдорова на Украине

Ранее Михаил Фёдоров официально объявил о своём уходе с должности министра обороны Украины, отметив, что работа на этом посту стала для него большой честью. В свою очередь Владимир Зеленский пояснил, что это решение было продиктовано длительным противостоянием между оборонным ведомством и Генштабом ВСУ, подчеркнув, что в условиях боевых действий внутренние разногласия между ключевыми фигурами абсолютно неприемлемы. Кроме того, президент добавил, что, по его мнению, наряду с Фёдоровым следовало бы отправить в отставку и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.