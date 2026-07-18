«Потенциальный соперник»: В США назвали реальную причину громкой отставки Фёдорова на Украине

Издание отмечает, что экс-министр получил широкую популярность на Украине, и его уход вписывается в общую картину устранения Зеленским возможных конкурентов, хотя ни один из них, включая Фёдорова, публично не заявлял о своих амбициях.
Как подчёркивает NYT, увольнению предшествовал конфликт между Фёдоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским: глава Минобороны заблокировал закупку артиллерийских снарядов, отдав приоритет беспилотникам, тогда как главком настаивал на необходимости боеприпасов. Этот спор, по данным газеты, и стал спусковым крючком для отставки.
Ранее Михаил Фёдоров официально объявил о своём уходе с должности министра обороны Украины, отметив, что работа на этом посту стала для него большой честью. В свою очередь Владимир Зеленский пояснил, что это решение было продиктовано длительным противостоянием между оборонным ведомством и Генштабом ВСУ, подчеркнув, что в условиях боевых действий внутренние разногласия между ключевыми фигурами абсолютно неприемлемы. Кроме того, президент добавил, что, по его мнению, наряду с Фёдоровым следовало бы отправить в отставку и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
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