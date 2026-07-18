Спикера парламента Венгрии Агнеш Форстхоффер назначили и. о. президента

Временно исполняющей обязанности президента Венгрии назначена спикер парламента Агнеш Форстхоффер. Она заменит отстраненного от должности Тамаша Шуйока. Как заявил премьер-министр Петер Мадьяр, голосование по избранию нового главы государства состоится в течение 30 дней.
Петер Мадьяр пояснил, что Тамаш Шуйок поставил подпись под 17-й поправкой к Конституции Венгрии, принятой парламентом.
«В связи с чем с нуля часов 20 июля его полномочия в качестве президента республики прекращаются», — отметил премьер.
«В соответствии с положениями основного закона, с 20 июля полномочия президента республики временно будет исполнять председатель Государственного собрания Агнеш Форстхоффер. Гос: ударственное собрание должно избрать нового президента республики в течение 30 дней», — заявил Мадьяр в видеообращении, транслировавшемся национальными телеканалами.
Ранее Тамаш Шуйок сообщил, что подписал 17-ю поправку, несмотря на то, что считает ее антиконституционной и антидемократической. Он подчеркнул, что вся ответственность за вступление этого документа в силу возлагается на новое правительство страны.
17-я поправка, одобренная большинством депутатов по инициативе правительства Петера Мадьяра, включает норму, согласно которой «полномочия действующего президента республики прекращаются и парламент избирает нового главу государства в течение 30 дней» после вступления документа в силу. В новом венгерском правительстве заявляли, что данная мера необходима, так как Шуйок ненадлежащим образом исполнял свои обязанности и не являлся гарантом верховенства права. По утверждению правительства, в настоящее время требуется «восстановить доверие к институту главы государства и обеспечить соблюдение конституционных принципов функционирования власти».