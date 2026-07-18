Спикера парламента Венгрии Агнеш Форстхоффер назначили и. о. президента

17-я поправка, одобренная большинством депутатов по инициативе правительства Петера Мадьяра, включает норму, согласно которой «полномочия действующего президента республики прекращаются и парламент избирает нового главу государства в течение 30 дней» после вступления документа в силу. В новом венгерском правительстве заявляли, что данная мера необходима, так как Шуйок ненадлежащим образом исполнял свои обязанности и не являлся гарантом верховенства права. По утверждению правительства, в настоящее время требуется «восстановить доверие к институту главы государства и обеспечить соблюдение конституционных принципов функционирования власти».