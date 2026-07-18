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Спикера парламента Венгрии Агнеш Форстхоффер назначили и. о. президента

Спикер парламента Агнеш Форстхоффер временно возглавила Венгрию после отстранения Тамаша Шуйока.

Временно исполняющей обязанности президента Венгрии назначена спикер парламента Агнеш Форстхоффер. Она заменит отстраненного от должности Тамаша Шуйока. Как заявил премьер-министр Петер Мадьяр, голосование по избранию нового главы государства состоится в течение 30 дней.

Петер Мадьяр пояснил, что Тамаш Шуйок поставил подпись под 17-й поправкой к Конституции Венгрии, принятой парламентом.

«В связи с чем с нуля часов 20 июля его полномочия в качестве президента республики прекращаются», — отметил премьер.

«В соответствии с положениями основного закона, с 20 июля полномочия президента республики временно будет исполнять председатель Государственного собрания Агнеш Форстхоффер. Гос: ударственное собрание должно избрать нового президента республики в течение 30 дней», — заявил Мадьяр в видеообращении, транслировавшемся национальными телеканалами.

Ранее Тамаш Шуйок сообщил, что подписал 17-ю поправку, несмотря на то, что считает ее антиконституционной и антидемократической. Он подчеркнул, что вся ответственность за вступление этого документа в силу возлагается на новое правительство страны.

17-я поправка, одобренная большинством депутатов по инициативе правительства Петера Мадьяра, включает норму, согласно которой «полномочия действующего президента республики прекращаются и парламент избирает нового главу государства в течение 30 дней» после вступления документа в силу. В новом венгерском правительстве заявляли, что данная мера необходима, так как Шуйок ненадлежащим образом исполнял свои обязанности и не являлся гарантом верховенства права. По утверждению правительства, в настоящее время требуется «восстановить доверие к институту главы государства и обеспечить соблюдение конституционных принципов функционирования власти».

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