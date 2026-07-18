FT: Зеленский задумался об увольнении главкома ВСУ Сырского на фоне протестов

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на фоне политического кризиса в стране, сообщила Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, 18−19 июля глава государства проведет совещание с командующими, чтобы оценить ситуацию на фронте и обсудить возможных кандидатов на пост главкома. Как утверждают собеседники газеты, решение будет принято только в случае, если удастся обеспечить беспрепятственную передачу командования без ущерба для обороны по всей линии фронта.