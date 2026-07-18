CNN: США предварительно согласились разрешить Саудовской Аравии обогащать уран

Разрешение на обогащение урана для Саудовской Аравии содержится в так называемом «Соглашении 123». В нем содержится базовая правовая основа для того, чтобы американские компании могли передать королевству ядерные материалы или технологии для развития гражданской ядерной программы. По словам источников CNN, оно еще не направлено в Конгресс для рассмотрения, как того требует закон.