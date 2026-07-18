Губернатор Текслер поздравил челябинцев с Днём металлурга

В Челябинске прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню металлурга. Губернатор Алексей Текслер поблагодарил металлургов за труд и вклад в развитие страны, а также вручил государственные награды работникам ЧМК и «Мечела», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Праздник под девизом «В единстве народа — сила России» собрал тысячи работников ЧМК и компании «Мечел». Губернатор Алексей Текслер поблагодарил металлургов за труд и вклад в развитие страны. Он подчеркнул, что Урал называют опорным краем державы именно благодаря им, их трудолюбию и патриотизму.
«Дорогие земляки, я от всей души хочу поздравить всех с профессиональным праздником, Днём металлурга. Знаете, говорят, что Урал — опорный край державы. Так это благодаря вам, вашему трудолюбию. Вы настоящие патриоты нашей страны, Челябинской области, нашего города, района, родного комбината. Спасибо за ваш труд, за то, что вы делаете для нашей любимой страны», — говорится в обращении губернатора.
Глава региона напомнил, что его отец более 20 лет проработал на комбинате, а сам он родился и вырос в металлургическом районе, назвав металлургов родными и близкими людьми. Текслер отметил, что комбинат — сердце района, и выразил уверенность, что предприятие продолжит развитие, как это было всегда.
В рамках праздника губернатор вручил государственные и региональные награды. Четыре человека получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, семь южноуральцев удостоены звания «Заслуженный металлург Российской Федерации», ещё один — «Заслуженный работник промышленности Челябинской области».