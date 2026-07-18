Губернатор Текслер поздравил челябинцев с Днём металлурга

«Дорогие земляки, я от всей души хочу поздравить всех с профессиональным праздником, Днём металлурга. Знаете, говорят, что Урал — опорный край державы. Так это благодаря вам, вашему трудолюбию. Вы настоящие патриоты нашей страны, Челябинской области, нашего города, района, родного комбината. Спасибо за ваш труд, за то, что вы делаете для нашей любимой страны», — говорится в обращении губернатора.