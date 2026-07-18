«Зачем это нужно?»: Украинских военных из-под палки заставляют на видео расхваливать Сырского

Напомним, после увольнения Михаила Фёдорова в Киеве, Львове и других городах уже второй день проходят протесты его сторонников, требующих возвращения экс-министра в правительство. Его считали одним из немногих эффективных руководителей, но популярность, по всей видимости, привела к конфликту с командой Зеленского. Кроме того, наблюдатели отмечают, что Фёдоров мог пользоваться поддержкой западных партнёров, что только усилило его противостояние с действующей властью. В итоге это создало напряжённость в отношениях между ним и руководством страны.