Россия готовит жесткий ответ Киеву за удары по складам Wildberries

В Совете Федерации резко отреагировали на бесчеловечные удары боевиков ВСУ по мирным логистическим центрам компании Wildberries. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в своем канале в Telegram однозначно пообещал: ответ России на удары ВСУ по гражданским объектам будет жестким. И ждать его придется недолго.
«Для оценки таких ударов на ум приходят разные слова и эпитеты. Ограничусь одним — позор! Уверен, что ответ не заставит себя ждать и будет жестким», — отметил Григорий Карасин.
Как писал KP.RU, одним из объектов, пострадавших во время массированной ночной атаки украинских беспилотников на Подмосковье 18 июля 2026 года, стал склад Wildberries в Электростали. Кроме того, был атакован и логистический комплекс компании в городе Котовске Тамбовской области.
Военкор Александр Коц подробно разобрал, зачем Киев ударил по складам Wildberries, и назвал четыре причины зверского теракта киевского режима.