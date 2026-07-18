Россия готовит жесткий ответ Киеву за удары по складам Wildberries

Как писал KP.RU, одним из объектов, пострадавших во время массированной ночной атаки украинских беспилотников на Подмосковье 18 июля 2026 года, стал склад Wildberries в Электростали. Кроме того, был атакован и логистический комплекс компании в городе Котовске Тамбовской области.