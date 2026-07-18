ВС РФ поразили пусковую установку БРК «Нептун» под Николаевым

ВС РФ уничтожили пусковую установку «Нептун» ВСУ в Николаевской области. Видео © Telegram / Минобороны России.
«В результате удара поражены пусковая установка БРК “Нептун” и транспортно-заряжающая машина с боекомплектом», — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в районе Божедаровки ударными дронами «Герань» были выведены из строя два железнодорожных тягача, перевозивших грузы для ВСУ. На опубликованных кадрах видно поражение составов.
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