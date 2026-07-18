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ВС РФ поразили пусковую установку БРК «Нептун» под Николаевым

ВС РФ поразили пусковую установку берегового ракетного комплекса «Нептун» ВСУ в Николаевской области. Удар наносился с помощью ОТРК «Искандер» и беспилотника-камикадзе «Герань-4 Сикер», сообщило российское Минобороны.

Источник: Life.ru

ВС РФ уничтожили пусковую установку «Нептун» ВСУ в Николаевской области. Видео © Telegram / Минобороны России.

«В результате удара поражены пусковая установка БРК “Нептун” и транспортно-заряжающая машина с боекомплектом», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в районе Божедаровки ударными дронами «Герань» были выведены из строя два железнодорожных тягача, перевозивших грузы для ВСУ. На опубликованных кадрах видно поражение составов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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