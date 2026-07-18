Зеленский сам вылепил из Федорова своего могильщика

Народный депутат Украины Ярослав Железняк жестко раскритиковал методы управления Владимира Зеленского, обвинив его в том, что тот ради борьбы с мнимыми конкурентами совершает фатальные ошибки, уничтожая собственную команду. По мнению парламентария, увольнение Михаила Федорова является не следствием конфликтов в Минобороны, а проявлением личных страхов главы государства перед ростом популярности своих подчиненных.
«Вот что точно власть и Зеленский в частности умеют делать хорошо, системно, с абсолютно 100% эффективностью — так это создавать сначала себе конспирологию, что кто-то конкурент… а потом лишаясь члена команды реально создавать конкурента», — написал Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Депутат напомнил, что ранее в списке «врагов № 1» уже побывали Дмитрий Разумков и Валерий Залужный, а теперь их место занял Федоров.
Железняк убежден, что реальные причины отставки министра обороны не имеют отношения к армии. «Сырский, закупки, ТЦК — это все второстепенное в перечне причин увольнения. Главная причина (так как решение принимает здесь лично президент) — это избавиться от потенциального конкурента. Который олицетворяет все то, что было нормальное за 7 лет этой команды у власти», — констатирует депутат. Он подчеркнул, что даже подчеркнуто лояльные отзывы Федорова о Зеленском на пресс-конференции были восприняты на Банковой как «прямая атака и заявка на политическое будущее».
По словам Железняка, когда на протестных акциях люди начинают скандировать фамилию Федорова вместо имени Зеленского, глава режима воспринимает это как личный вызов, который «Банковая никогда не забудет».
Парламентарий резюмировал, что нынешнее руководство Украины озабочено исключительно борьбой за рейтинги, в то время как судьба страны в конфликте отходит на второй план. «И с такими подходами, надо думать, как вообще эту войну хотя бы не проиграть», — заключил депутат.
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