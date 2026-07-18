Зеленский сам вылепил из Федорова своего могильщика

Железняк убежден, что реальные причины отставки министра обороны не имеют отношения к армии. «Сырский, закупки, ТЦК — это все второстепенное в перечне причин увольнения. Главная причина (так как решение принимает здесь лично президент) — это избавиться от потенциального конкурента. Который олицетворяет все то, что было нормальное за 7 лет этой команды у власти», — констатирует депутат. Он подчеркнул, что даже подчеркнуто лояльные отзывы Федорова о Зеленском на пресс-конференции были восприняты на Банковой как «прямая атака и заявка на политическое будущее».