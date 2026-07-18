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В Совфеде пообещали жёсткий ответ на «свинство» Киева после ударов по логистическим центрам

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин пообещал, что ответ России на удары Вооружённых сил Украины по мирным объектам будет жёстким и не заставит себя долго ждать. Соответствующее заявление сенатор опубликовал в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«Уверен, что ответ не заставит себя ждать и будет жёстким», — подчеркнул Карасин.

Напомним, что в ночь на 18 июля 2026 года были совершены атаки на логистические комплексы, расположенные в городе Котовск Тамбовской области и в подмосковной Электростали. Есть погибшие и пострадавшие. По данным Минэкологии Подмосковья, мобильная станция экомониторинга отработала 6 часов в двух локациях — Электростали и Богородском — и не зафиксировала вредных примесей в воздухе.

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