В Совфеде пообещали жёсткий ответ на «свинство» Киева после ударов по логистическим центрам

Напомним, что в ночь на 18 июля 2026 года были совершены атаки на логистические комплексы, расположенные в городе Котовск Тамбовской области и в подмосковной Электростали. Есть погибшие и пострадавшие. По данным Минэкологии Подмосковья, мобильная станция экомониторинга отработала 6 часов в двух локациях — Электростали и Богородском — и не зафиксировала вредных примесей в воздухе.