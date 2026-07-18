В Совфеде пообещали жёсткий ответ на «свинство» Киева после ударов по логистическим центрам

«Уверен, что ответ не заставит себя ждать и будет жёстким», — подчеркнул Карасин.
Напомним, что в ночь на 18 июля 2026 года были совершены атаки на логистические комплексы, расположенные в городе Котовск Тамбовской области и в подмосковной Электростали. Есть погибшие и пострадавшие. По данным Минэкологии Подмосковья, мобильная станция экомониторинга отработала 6 часов в двух локациях — Электростали и Богородском — и не зафиксировала вредных примесей в воздухе.
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