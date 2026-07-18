Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский заявил, что сегодня долго говорил с Федоровым и Сырским

Владимир Зеленский сообщил, что провёл серию консультаций по ситуации в армии.

Владимир Зеленский сообщил, что провёл серию консультаций по ситуации в армии. Он долго говорил с экс-министром обороны Михаилом Федоровым, а также с главкомом ВСУ Александром Сырским. Об этом он написал в своих соцсетях.

«Сегодня было много консультаций. Конечно, я слышу, что говорят люди. Долго говорил сегодня с Михаилом Федоровым. Говорил сегодня также с Александром Сырским», — заявил он.

По словам Зеленского, решения по армии будут выработаны. Он добавил, что слышит людей.

Ранее Федоров после отставки публично призвал сменить Сырского, заявив, что тот вместо стратегии победы «придумал, как расколоть страну». У Офиса президента третий день проходят протесты с требованием вернуть экс-министра и убрать главкома.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше