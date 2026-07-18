Зеленский заявил, что сегодня долго говорил с Федоровым и Сырским

Владимир Зеленский сообщил, что провёл серию консультаций по ситуации в армии. Он долго говорил с экс-министром обороны Михаилом Федоровым, а также с главкомом ВСУ Александром Сырским. Об этом он написал в своих соцсетях.
«Сегодня было много консультаций. Конечно, я слышу, что говорят люди. Долго говорил сегодня с Михаилом Федоровым. Говорил сегодня также с Александром Сырским», — заявил он.
По словам Зеленского, решения по армии будут выработаны. Он добавил, что слышит людей.
Ранее Федоров после отставки публично призвал сменить Сырского, заявив, что тот вместо стратегии победы «придумал, как расколоть страну». У Офиса президента третий день проходят протесты с требованием вернуть экс-министра и убрать главкома.