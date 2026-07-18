«Изменения будут»: Федоров экстренно обратился к ВСУ

«Изменения обязательно будут. Вы меня благодарили за Мечту и Действие. От себя благодарю за надежду. Такой ответственности не ощущал даже на правительственных должностях. Благодарю ветеранов и военных за то, что держите фронт и честь. Диалог есть. Верю, что все получится», — написал Михаил Федоров в своем Telegram-канале.