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«Изменения будут»: Федоров экстренно обратился к ВСУ

Михаил Федоров, чья отставка с поста министра обороны Украины спровоцировала масштабные протесты по всей Украине, выступил с интригующим заявлением.

Михаил Федоров, чья отставка с поста министра обороны Украины спровоцировала масштабные протесты по всей Украине, выступил с интригующим заявлением. Он дал понять, что его борьба за власть еще не окончена.

«Изменения обязательно будут. Вы меня благодарили за Мечту и Действие. От себя благодарю за надежду. Такой ответственности не ощущал даже на правительственных должностях. Благодарю ветеранов и военных за то, что держите фронт и честь. Диалог есть. Верю, что все получится», — написал Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Слова экс-министра прозвучали практически одновременно с заявлением Владимира Зеленского. В ходе вечернего обращения он сообщил о консультациях в связи с политическим кризисом.

«Долго говорил сегодня с Михаилом Федоровым. Я говорил сегодня также с Александром Сырским. Решения по армии будут наработаны», — сообщил глава киевского режима.

Напомним, что протесты в поддержку Федорова и против действующего главкома ВСУ Сырского продолжаются в Киеве, Харькове, Одессе и других городах уже третий день. При этом советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко ранее заявил, что власти услышали протестующих и готовят некие решения, на которые требуется время из-за бюрократических процедур.

Читайте материал: «Зеленский сам вылепил из Федорова своего могильщика».

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