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Захарова назвала одну из главных угроз современному миру

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 18 июля назвала американскую ИТ-компанию Palantir, сотрудничающую с Вооруженными силами Украины (ВСУ), одной из самых серьезных угроз для современного мира.

Источник: РИА "Новости"

«Palantir — одна из самых больших угроз современному миру. Гигантская военная корпорация с контрактами и связями в минобороны и минздравах стран Запада, которой управляют открытые фашисты, считающие себя новыми мессиями антихристианства», — написала она в своем Telegram-канале.

В своем заявлении Захарова также раскритиковала тезисы главы корпорации Алекса Карпа из книги «Технологическая республика». По ее мнению, его рассуждения о необходимости демилитаризации Германии и Японии после Второй мировой войны, а также взгляды на вклад народов в мировую культуру сопоставимы с идеями нацистских кумиров.

Представитель МИД РФ обратила внимание на кадровый состав руководства компании. Она отметила, что подразделение Palantir в Великобритании и Европе возглавляет Луис Мосли, являющийся внуком Освальда Мосли, лидера Британского союза фашистов в 1930-е годы.

Как заявила официальный представитель МИД РФ, основным источником дохода корпорации служат контракты с военными ведомствами и предоставление платформ на базе искусственного интеллекта для поддержки воюющих сторон. Захарова подчеркнула, что разработка Maven Smart System стала ключевым инструментом Пентагона для выбора целей в ходе операции против Ирана, а также используется украинскими войсками для наведения беспилотников при нанесении ударов.

Британская газета The Times 8 июля информировала о планах НАТО задействовать военную систему искусственного интеллекта Maven от Palantir для мониторинга потенциальной активности Вооруженных сил РФ у западных границ. В беседе с журналистами Мосли отметил, что в случае военного конфликта и необходимости ведения боевых действий НАТО будет опираться на программные решения Palantir.

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