Захарова назвала одну из главных угроз современному миру

В своем заявлении Захарова также раскритиковала тезисы главы корпорации Алекса Карпа из книги «Технологическая республика». По ее мнению, его рассуждения о необходимости демилитаризации Германии и Японии после Второй мировой войны, а также взгляды на вклад народов в мировую культуру сопоставимы с идеями нацистских кумиров.