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Силы ПВО уничтожили над Россией 123 дрона за день

Средства ПВО уничтожили 123 беспилотника самолетного типа над российскими регионами в период с 08:00 до 20:00 мск 18 июля.

Источник: РБК

Средства ПВО уничтожили 123 беспилотника самолетного типа над российскими регионами в период с 08:00 до 20:00 мск 18 июля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Рязанской и Тульской областями. Кроме того, беспилотники перехвачены над территориями Московского региона, Краснодарского края и Крыма.

Материал дополняется.

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