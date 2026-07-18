Силы ПВО уничтожили над Россией 123 дрона за день

Средства ПВО уничтожили 123 беспилотника самолетного типа над российскими регионами в период с 08:00 до 20:00 мск 18 июля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Рязанской и Тульской областями. Кроме того, беспилотники перехвачены над территориями Московского региона, Краснодарского края и Крыма.
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