В Кувейте сообщили о пострадавших после атаки Ирана

С момента начала совместной военной операции США и Израиля против Ирана, Тегеран атакует государства Ближнего Востока, на территории которых расположены американские военные объекты. Кувейт относится к числу таких стран. Так, 15 июля, Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об уничтожении главного центра подготовки и обеспечения армии США в порту Мина Абдулла в Кувейте. По данным иранского агентства Fars, объект полностью сгорел.