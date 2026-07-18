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В Кувейте сообщили о пострадавших после атаки Ирана

В Кувейте в результате иранских атак по двум объектам пострадали несколько пожарных и сотрудник нефтяного предприятия, сообщает Kuwait Times со ссылкой на местную пожарную службу.

Источник: РБК

В Кувейте в результате иранских атак по двум объектам пострадали несколько пожарных и сотрудник нефтяного предприятия, сообщает Kuwait Times со ссылкой на местную пожарную службу.

По данным ведомства, на месте первого пожара, возникшего в результате удара Тегерана, работали пять пожарных расчетов. Для локализации второго возгорания были направлены еще три расчета. Все пострадавшие пожарные были доставлены в больницы.

С момента начала совместной военной операции США и Израиля против Ирана, Тегеран атакует государства Ближнего Востока, на территории которых расположены американские военные объекты. Кувейт относится к числу таких стран. Так, 15 июля, Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об уничтожении главного центра подготовки и обеспечения армии США в порту Мина Абдулла в Кувейте. По данным иранского агентства Fars, объект полностью сгорел.

Позже, 17 июля, в результате ударов иранских беспилотников по военным объектам Кувейта пострадали несколько военнослужащих сухопутных войск страны. Как сообщал Kuwait Times со ссылкой на МИД Кувейта, под удар также попали электростанция и водоочистная станция.

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