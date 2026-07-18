Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина погиб при ударе дрона по автобусу в Белгородской области

Дрон атаковал пассажирский автобус в поселке Дубовое в Белгородской области, погиб мужчина.

Источник: РБК

Дрон атаковал пассажирский автобус в поселке Дубовое в Белгородской области, погиб мужчина. Об этом сообщил врио главы региона Александр Шуваев.

«К сожалению, от полученных травм на месте скончался мужчина. Приношу искренние соболезнования семье и близким погибшего», — написал Шуваеев.

В результате удара также пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
Биография Александра Шуваева
Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
Читать дальше