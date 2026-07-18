Мужчина погиб при ударе дрона по автобусу в Белгородской области

Дрон атаковал пассажирский автобус в поселке Дубовое в Белгородской области, погиб мужчина. Об этом сообщил врио главы региона Александр Шуваев.
«К сожалению, от полученных травм на месте скончался мужчина. Приношу искренние соболезнования семье и близким погибшего», — написал Шуваеев.
В результате удара также пострадали четыре человека, в том числе ребенок.
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