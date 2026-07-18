Митингующие против отставки Федорова зажгли дымовые шашки

В Одессе митингующие против отставки Михаила Фёдорова зажгли дымовые шашки. Об этом пишет Страна.
Протесты продолжаются третий день в разных городах Украины.
Фёдоров был отправлен в отставку 15 июля. Причиной стал в том числе его конфликт с главкомом ВСУ Александром Сырским.
Владимир Зеленский ранее сообщил, что 18 июля провёл консультации с Фёдоровым и Сырским, и пообещал, что решения по армии будут выработаны. Каких-либо кадровых решений он пока не объявил.
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