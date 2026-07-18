Два солдата армии США погибли и один пропал при ударах Ирана по Иордании

Иранские военные утром 18 июля объявили о серии атак на объекты, связанные с армией США, в нескольких странах Ближнего Востока. По их словам, ракеты поразили авиабазу «Маваффика Салти» в Иордании. Там базируются американские военные. Также удары накрыли склад боеприпасов в лагере Аль-Удайри и аналогичные объекты на авиабазе «Али аль-Салем» в Кувейте.