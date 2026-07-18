Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два солдата армии США погибли и один пропал при ударах Ирана по Иордании

Два военнослужащих армии США погибли, а ещё один пропал без вести после иранских ударов по американским военным объектам в Иордании. Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) опубликовало эту информацию в социальной сети X.

«Два военнослужащих ВС США в Иордании погибли в бою, в то время как силы СЕНТКОМ и партнёров отражали атаки иранских баллистических ракет и беспилотников», — сообщили в командовании. Ещё один военнослужащий числится пропавшим без вести.

Представители ведомства добавили, что госпиталь принял четверых военных. Ещё несколько солдат получили лёгкие ранения.

Иранские военные утром 18 июля объявили о серии атак на объекты, связанные с армией США, в нескольких странах Ближнего Востока. По их словам, ракеты поразили авиабазу «Маваффика Салти» в Иордании. Там базируются американские военные. Также удары накрыли склад боеприпасов в лагере Аль-Удайри и аналогичные объекты на авиабазе «Али аль-Салем» в Кувейте.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше