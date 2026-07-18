Карасин пообещал жесткий ответ на атаки ВСУ по мирным объектам

18 июля ВСУ нанесли удары по логистическим центрам на территории РФ. В Тамбовской области в результате атаки погибли семь человек, еще 25 получили ранения. В Московской области при ударе беспилотников один человек скончался от полученных травм, общее число пострадавших в регионе составил 61 человек.