Карасин пообещал жесткий ответ на атаки ВСУ по мирным объектам

Как отметил парламентарий, среди целей ударов, помимо школ, жилых домов и исторических памятников, оказались логистические центры торговой компании. По словам Карасина, удары дронами наносятся прицельно по социально значимым объектам.
«Для оценки таких ударов на ум приходят разные слова и эпитеты. Ограничусь одним — позор. Уверен, что ответ не заставит себя ждать и будет жестким», — написал политик в своем Telegram-канале.
Карасин также указал, что в подобных действиях проявляется реальная суть современного нацизма. По его мнению, масштаб действий киевской власти продолжает возрастать.
18 июля ВСУ нанесли удары по логистическим центрам на территории РФ. В Тамбовской области в результате атаки погибли семь человек, еще 25 получили ранения. В Московской области при ударе беспилотников один человек скончался от полученных травм, общее число пострадавших в регионе составил 61 человек.