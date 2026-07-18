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Карасин пообещал жесткий ответ на атаки ВСУ по мирным объектам

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин 18 июля заявил, что ответ России на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным объектам будет жестким и последует незамедлительно.

Источник: РИА "Новости"

Как отметил парламентарий, среди целей ударов, помимо школ, жилых домов и исторических памятников, оказались логистические центры торговой компании. По словам Карасина, удары дронами наносятся прицельно по социально значимым объектам.

«Для оценки таких ударов на ум приходят разные слова и эпитеты. Ограничусь одним — позор. Уверен, что ответ не заставит себя ждать и будет жестким», — написал политик в своем Telegram-канале.

Карасин также указал, что в подобных действиях проявляется реальная суть современного нацизма. По его мнению, масштаб действий киевской власти продолжает возрастать.

18 июля ВСУ нанесли удары по логистическим центрам на территории РФ. В Тамбовской области в результате атаки погибли семь человек, еще 25 получили ранения. В Московской области при ударе беспилотников один человек скончался от полученных травм, общее число пострадавших в регионе составил 61 человек.

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