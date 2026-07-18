Орбан заявил о начале произвола в Венгрии

Тамаш Шуйок объявил, что подписал принятую парламентом 17-ю поправку к Основному закону, предусматривающую его отстранение от должности. При этом он заявил, что данный документ является антиконституционным и антидемократическим, а вся ответственность за его вступление в силу ложится на новое правительство страны.