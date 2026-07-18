Орбан заявил о начале произвола в Венгрии

«Сегодня пала последняя преграда. Правительственный произвол больше не угроза, а реальность. Если такое можно сделать с президентом республики, то завтра никто не будет чувствовать себя в безопасности. Боже, храни Венгрию!» — написал Орбан.
Представители партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», которую возглавляет Орбан и которая перешла в оппозицию после поражения на парламентских выборах 12 апреля, выразили поддержку Шуйоку. Как отмечается, президент был вынужден покинуть пост под давлением правительства Мадьяра.
Тамаш Шуйок объявил, что подписал принятую парламентом 17-ю поправку к Основному закону, предусматривающую его отстранение от должности. При этом он заявил, что данный документ является антиконституционным и антидемократическим, а вся ответственность за его вступление в силу ложится на новое правительство страны.