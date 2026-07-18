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Два американских военных погибли в Иордании при иранском обстреле

Вооруженные силы Ирана 18 июля наносили удары ракетами и беспилотниками по позициям США в Иордании. При отражении атаки погибли двое американских военных, сообщило Центральное командование армии США (CENTCOM).

Вооруженные силы Ирана 18 июля наносили удары ракетами и беспилотниками по позициям США в Иордании. При отражении атаки погибли двое американских военных, сообщило Центральное командование армии США (CENTCOM).

«Из уважения к семьям погибших CENTCOM не будет разглашать дополнительную информацию, включая личности погибших, до истечения 24 часов после уведомления ближайших родственников», — указано в сообщении пресс-службы CENTCOM.

Еще четверо пострадали, им уже оказали медицинскую помощь и выписали из больницы. Один человек до сих пор числится без вести пропавшим.

Новые данные о потерях армии США стали известны только после возобновления боевых действий в июле. По данным на 17 июля, американская армия потеряла 14 человек, еще 370 военных пострадали. Таким образом, число погибших выросло до 16 человек. Большинство погибло за первые две недели конфликта.

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