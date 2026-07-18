Два американских военных погибли в Иордании при иранском обстреле

Новые данные о потерях армии США стали известны только после возобновления боевых действий в июле. По данным на 17 июля, американская армия потеряла 14 человек, еще 370 военных пострадали. Таким образом, число погибших выросло до 16 человек. Большинство погибло за первые две недели конфликта.