Хегсет заявил, что гибель двух американских военных укрепит решимость США

«Их жертва лишь укрепляет нашу решимость», — написал Хегсет в X. Так он прокомментировал опубликованное ранее заявление Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM). В нем говорится, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании погибли в бою» во время отражения атаки со стороны Ирана с применением баллистических ракет и беспилотников. Еще один американский военный числится пропавшим без вести.