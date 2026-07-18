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Хегсет заявил, что гибель двух американских военных укрепит решимость США

По данным CENTCOM, они погибли в бою во время отражения атаки со стороны Ирана с применением баллистических ракет и дронов.

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что гибель двух американских военнослужащих в результате удара Ирана по объектам в Иордании укрепляет настрой США на ведение боевых действий против исламской республики.

«Их жертва лишь укрепляет нашу решимость», — написал Хегсет в X. Так он прокомментировал опубликованное ранее заявление Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM). В нем говорится, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании погибли в бою» во время отражения атаки со стороны Ирана с применением баллистических ракет и беспилотников. Еще один американский военный числится пропавшим без вести.

В CENTCOM также уточнили, что четверо военнослужащих были госпитализированы, еще несколько получили легкие травмы.

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