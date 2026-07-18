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Дмитриев ответил, кто больше всех пострадает от нового энергокризиса

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал, какие страны столкнутся с наиболее тяжёлыми последствиями энергокризиса.

Источник: Аргументы и факты

Евросоюз и Великобритания сильнее всех пострадают в случае нового витка глобального энергетического кризиса. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

«После паузы крупнейший энергетический кризис в истории человечества возобновляется на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке… Идеологически настроенные ЕС и Великобритания пострадают больше всего», — написал Дмитриев в соцсетях.

Глава РФПИ добавил, что прагматичные государства по-прежнему видят в России ключевого и стабильного партнера в сфере энергетики.

Ранее сообщалось, что Иран полностью прекратил выполнение обязательств по временному урегулированию конфликта с Соединёнными Штатами на Ближнем Востоке.

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