Дмитриев ответил, кто больше всех пострадает от нового энергокризиса

Евросоюз и Великобритания сильнее всех пострадают в случае нового витка глобального энергетического кризиса. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
«После паузы крупнейший энергетический кризис в истории человечества возобновляется на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке… Идеологически настроенные ЕС и Великобритания пострадают больше всего», — написал Дмитриев в соцсетях.
Глава РФПИ добавил, что прагматичные государства по-прежнему видят в России ключевого и стабильного партнера в сфере энергетики.
Ранее сообщалось, что Иран полностью прекратил выполнение обязательств по временному урегулированию конфликта с Соединёнными Штатами на Ближнем Востоке.