FT: США намерены выделить гранты для поддержки связанных с MAGA инициатив

Она отмечает, что одна из основных целей этих грантов — укрепление в Европе, в частности в Великобритании, свободы слова, которая, по утверждению Белого дома, находится под угрозой. Согласно документу, изученному изданием, речь идет о выделении около $2 млн на «борьбу с цензурой» и планах по предоставлению $5 млн на «развитие цивилизационного альянса» в Европе.