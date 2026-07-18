Законопроект об антироссийских санкциях усилил опасения администрации США по поводу ослабления позиций доллара в мировой экономике. Об этом написала газета The New York Times.
Издание отметило, что администрация президента США Дональда Трампа оказалась перед дилеммой, поскольку законодатели намерены усилить финансовое давление на Россию и ее союзников, а Белый дом опасается, что ужесточение санкций подорвет позиции доллара.
В публикации указали, что введение ограничительных мер побуждает другие страны искать альтернативу американской валюте и, например, активнее использовать в международных расчетах китайский юань.
Газета подчеркнула, что за последние пять лет США стали чаще, чем раньше, прибегать к введению санкций. В статье напомнили, что в 2024 году Вашингтон объявил о трех тысячах новых ограничений, но уже в 2025 году этот показатель снизился. Ведь хозяин Овального кабинета предпочитает использовать пошлины как инструмент внешнеполитического давления.
Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что прежнее руководство Штатов допустило огромную стратегическую ошибку, когда пыталось использовать доллар как инструмент политической борьбы. По словам главы государства, доллар — одна из составляющих экономического могущества США.