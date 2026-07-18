И хочется, и колется: США обдумывают усиление антироссийских санкций, но боятся за доллар

Газета подчеркнула, что за последние пять лет США стали чаще, чем раньше, прибегать к введению санкций. В статье напомнили, что в 2024 году Вашингтон объявил о трех тысячах новых ограничений, но уже в 2025 году этот показатель снизился. Ведь хозяин Овального кабинета предпочитает использовать пошлины как инструмент внешнеполитического давления.