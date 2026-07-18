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Зеленский обсудил с Фёдоровым и Сырским будущее ВСУ

Владимир Зеленский заявил о подготовке решений, связанных с украинской армией, после серии консультаций с министром обороны Михаилом Фёдоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Об этом украинский лидер рассказал в вечернем видеообращении.

Источник: Life.ru

По словам Зеленского, он провёл длительные переговоры с обоими представителями военного руководства и намерен принять дальнейшие решения по армии.

«Вчера и сегодня было много консультаций. Конечно, я слышу, что говорят люди. Долго говорил сегодня с Михаилом Фёдоровым. Я говорил сегодня с Александром Сырским. Решения по армии будут разработаны», — заявил он.

До этого стало известно, что Фёдоров может покинуть пост главы Минобороны Украины. Одной из причин называли его разногласия с Сырским, включая вопросы управления армией и распределения ресурсов. Сам Фёдоров заявил, что «изменения обязательно будут» и отметил, что диалог продолжается.

Ранее Life.ru писал, что депутаты Верховной рады начали обсуждать возможную отставку Александра Сырского с поста главнокомандующего ВСУ. Для официального обращения к Зеленскому парламентариям необходимо собрать 226 подписей. Инициаторы считают, что нового командующего следует выбирать исходя из эффективности управления армией.

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