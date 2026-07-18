Сенатор Карасин уверен в жестком ответе на атаку ВСУ по складам Wildberries

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Ответ на атаку ВСУ по логистическим центрам Wildberries не заставит себя ждать и будет жестким. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
«Для оценки таких ударов на ум приходят разные слова и эпитеты. Ограничусь одним — позор! Уверен, что ответ не заставит себя ждать и будет жестким», — написал Карасин в Telegram-канале.
По его словам, «свинство киевской власти продолжает шириться». Так после школ, жилых домов и исторических памятников очередь дошла до логистических центров компании Wildberries. «Понятно, что мерзавцы прицельно бьют дронами по социально важным объектам, стремясь вызвать у нашего населения растерянность. В этом и есть реальная суть современного нацизма — расколоть общество, привнести в него чувство нестабильности», — подчеркнул сенатор.
Утром 18 июля стало известно, что логистические комплексы компании Wildberries в Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Московская область) подверглись атаке БПЛА ВСУ. В Московском регионе из-за падения БПЛА также произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. СК возбудил уголовные дела о терактах.