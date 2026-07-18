Сенатор Карасин уверен в жестком ответе на атаку ВСУ по складам Wildberries

По его словам, «свинство киевской власти продолжает шириться». Так после школ, жилых домов и исторических памятников очередь дошла до логистических центров компании Wildberries. «Понятно, что мерзавцы прицельно бьют дронами по социально важным объектам, стремясь вызвать у нашего населения растерянность. В этом и есть реальная суть современного нацизма — расколоть общество, привнести в него чувство нестабильности», — подчеркнул сенатор.