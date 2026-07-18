WP рассказал, какая партия Конгресса получит больше поддержки на выборах

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Сторонники демократов в США более мотивированы поддержать свою партию на выборах в конгресс в ноябре, чем республиканцы, следует из опроса компании Ipsos для газеты Washington Post.
По данным опроса, 79% сторонников демпартии уверены, что пойдут на промежуточные выборы, тогда как среди придерживающихся республиканских взглядов этот показатель составляет лишь 69%.
В общей сложности 48% американцев заявили, что поддерживают демократов, а 45% готовы голосовать за республиканцев. Однако если учитывать только тех, кто абсолютно уверен, что пойдет голосовать, поддержка демократов достигает 53%, тогда как рейтинг республиканцев остается на том же уровне — 45%.
Газета пишет, что с учетом перераспределения территорий избирательных округов в этом году демократам нужно будет победить с общим перевесом в 3−4%, чтобы завоевать большинство в палате представителей.
Опрос проводился онлайн с 8 по 13 июля среди 2648 взрослых жителей США, погрешность составляет 1,9 процентных пункта.
Следующие выборы в США пройдут 3 ноября. В этот день, в частности, будут избраны 33 сенатора и все 435 членов палаты представителей конгресса. Кроме того, состоятся выборы в законодательные органы многих штатов.