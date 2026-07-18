Умер журналист и телеведущий Сергей Шолохов

Шолохов стал известен благодаря работе в программе ленинградского телевидения «Пятое колесо», один из выпусков которой носил провокационное название «Ленин — гриб». Благодаря Шолохову и гостю той передачи музыканту Сергею Курехину эта фраза стала одним из первых российских мемов.