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Умер журналист и телеведущий Сергей Шолохов

Журналист и телеведущий Сергей Шолохов умер в возрасте 67 лет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Журналист и телеведущий Сергей Шолохов умер в возрасте 67 лет, сообщил его сын Всеволод Москвин.

«С прискорбием сообщаем о кончине нашего папы, легенды телевидения, Сергея Леонидовича Шолохова», — написал Москвин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также уточнил, что о дате и месте похорон будет объявлено дополнительно.

Сергею Шолохову было 67 лет. Он являлся лауреатом конкурса прессы «Золотое перо — 96» в номинации «Журналист года» и академиком киноакадемии «Ника».

Шолохов стал известен благодаря работе в программе ленинградского телевидения «Пятое колесо», один из выпусков которой носил провокационное название «Ленин — гриб». Благодаря Шолохову и гостю той передачи музыканту Сергею Курехину эта фраза стала одним из первых российских мемов.