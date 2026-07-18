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Президент Венгрии заявил, что его преемник не будет легитимным

Шуйок: следующий президент Венгрии не будет легитимным.

Источник: © РИА Новости

БУДАПЕШТ, 18 июл — РИА Новости. Президент Венгрии Тамаш Шуйок, подписавший поправку к конституции, предусматривающую его отстранение от должности, заявил, что следующий президент не будет легитимным, поскольку займет место того, кто был смещен путем нарушения конституционных ценностей, а весь институт президентства в Венгрии лишится своей основной функции.

«Исчезла и неизменная с момента смены режима легитимность института президента, поскольку следующий глава государства займет свой пост после президента, смещенного с нарушением конституционных ценностей», — сказал Шуйок в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.

По словам Шуйока, институт президентства становится зависимым от исполнительной власти, его государственно-правовая роль ослабевает, а основная функция исчезнет, поскольку он «прекращает выполнять роль какого-либо сдерживающего и уравновешивающего механизма».

При этом Шуйок признал, что несмотря на то, что поправка была принята «с нарушением конституционных принципов», он «не имеет полномочий» для противодействия изменениям в основной закон, принимаемым парламентом «в рамках формально законной процедуры».

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что с 20 июля обязанности президента будет исполнять спикер парламента Агнеш Форстхоффер до выборов нового президента, которые должны состояться в течение 30 дней.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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