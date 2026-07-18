Фицо: изменения на посту премьера Украины отсрочат консультации с кабмином Словакии

БРАТИСЛАВА, 18 июля. /ТАСС/. Консультации между правительствами Словакии и Украины могут быть отсрочены в связи с изменениями на посту председателя украинского правительства. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Кто оглядывается вокруг [наблюдая, что происходит за границами Словакии], должен видеть лавины конфликтов, нервозности и напряжения у наших соседей. Изменения на посту председателя правительства Украины, вероятнее всего, отодвинут сроки проведения совместных консультаций словацкого и украинского правительств. Отношения [обострившиеся] между высшими государственными руководителями, конкретно между президентом и премьером, во многих из соседних [со Словакией] государствах должны стать предупреждением для нас», — сказал премьер в видеообращении к согражданам в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Фицо также подверг резкой критики организаторов прошедшего в городе Тренчин (Западная Словакия) музыкального фестиваля Pohoda за приглашение главаря «Грузинского национального легиона» (признан террористическим и запрещен в РФ) в составе ВСУ Мамуки Мамулашвили.
Словацко-украинское консультации в формате совместного заседания кабминов были запланированы, согласно СМИ Словакии, на осень текущего года. Их предполагалось провести во Львове.