Фицо: изменения на посту премьера Украины отсрочат консультации с кабмином Словакии

«Кто оглядывается вокруг [наблюдая, что происходит за границами Словакии], должен видеть лавины конфликтов, нервозности и напряжения у наших соседей. Изменения на посту председателя правительства Украины, вероятнее всего, отодвинут сроки проведения совместных консультаций словацкого и украинского правительств. Отношения [обострившиеся] между высшими государственными руководителями, конкретно между президентом и премьером, во многих из соседних [со Словакией] государствах должны стать предупреждением для нас», — сказал премьер в видеообращении к согражданам в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).