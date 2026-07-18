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Будущий премьер Британии пообещал отказаться от цифровых удостоверений личности

Сэкономленные средства отправят на финансирование более насущных потребностей, заявил Энди Бернэм.

ЛОНДОН, 18 июля. /ТАСС/. Энди Бернэм пообещал полностью свернуть программу введения в Великобритании цифровых удостоверений личности, направив сэкономленные средства на финансирование более насущных потребностей. Об этом сообщил представитель 56-летнего политика, который 20 июля должен вступить в должность премьер-министра Соединенного Королевства.

«Одной из первых задач нового правительства станет сосредоточение усилий там, где люди больше всего нуждаются в поддержке уже сейчас: создать для них передышку и добиться перемен, которые они смогут ощутить в своей повседневной жизни. Это означает, что все время и ресурсы, которые планировалось направить на создание общенациональной системы удостоверений личности, будут перенаправлены туда, где они нужнее всего, например, на меры по снижению стоимости жизни», — говорится в распространенном заявлении представителя Бернэма.

Как подчеркивается, это также позволит отойти от слишком централизованной модели правительства к той, при которой возрастает роль местных властей. Сколько новому кабмину удастся сэкономить таким образом, не уточняется.

При этом Бернэм намерен продолжать бороться с нелегальной миграцией. Для решения этой острой проблемы в сентябре прошлого года и было объявлено о планах ввести цифровые удостоверения. Предполагалось, что подобные меры позволили бы ограничить прием на работу людей, которые не имеют на это права, и сократили бы уровень нелегальной миграции.

После этого почти 3 млн человек подписали в Великобритании онлайн-петицию против планов властей. Авторы обращения назвали инициативу премьер-министра Кира Стармера «шагом по направлению к массовой слежке и цифровому контролю». В результате правительство сохранило идею цифровой идентификации, но сделало ее добровольной, допустив использование альтернативных документов.

В настоящий момент в Великобритании нет внутреннего документа, удостоверяющего личность, наподобие паспорта гражданина РФ или европейских пластиковых карт с чипом. Для подтверждения личности в стране обычно используются водительские права, счета за коммунальные услуги, официальные письма от налогового ведомства.

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