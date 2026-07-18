Будущий премьер Британии пообещал отказаться от цифровых удостоверений личности

«Одной из первых задач нового правительства станет сосредоточение усилий там, где люди больше всего нуждаются в поддержке уже сейчас: создать для них передышку и добиться перемен, которые они смогут ощутить в своей повседневной жизни. Это означает, что все время и ресурсы, которые планировалось направить на создание общенациональной системы удостоверений личности, будут перенаправлены туда, где они нужнее всего, например, на меры по снижению стоимости жизни», — говорится в распространенном заявлении представителя Бернэма.