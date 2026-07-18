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Военный контингент НАТО в Эстонии увеличится до 1,2 тысячи человек

В Эстонии хотят увеличить военный контингент НАТО до 1,2 тысячи человек.

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Военный контингент НАТО, дислоцирующийся в Эстонии, в 2027 году увеличит свой состав до 1,2 тысячи человек, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

«Весной следующего года у нас будет больше британцев, общее количество военных — почти 1200», — заявил Певкур в интервью телерадиокомпании ERR.

Он уточнил, что таким образом контингент НАТО в республике увеличится на 300 человек. Британцы привезут с собой дроны дальнего действия.

«Изменится вся концепция британской военной миссии в Эстонии. Вместо контингента, опирающегося на бронетехнику, здесь появится сформированное с учетом эстонской специфики очень мобильное соединение, которое сможет при необходимости рассредоточиться на несколько самостоятельно действующих мелких подразделений», — пояснил в интервью ERR научный сотрудник Центра оборонных исследований Марек Кохв.

Размещение техники и боеприпасов для нового британского контингента начнется уже в 2026 году. Кроме того, в 2027 году запланированы учения, которые на территории Эстонии проведет 4-я бригада вооруженных сил Великобритании, уточнила ERR.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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