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Президент Венгрии подписал конституционную поправку о своей отставке

Президент Венгрии официально утвердил конституционную поправку, согласно которой его мандат прекращается досрочно.

Источник: Аргументы и факты

Президент Венгрии Тамаш Шуйок официально подписал 17-ю поправку к конституции страны, закрепившую условия завершения его полномочий. Мандат главы государства истечёт на следующий день после публикации решения в «Венгерской газете».

До вступления в должность нового лидера полномочия главы государства временно перейдут к спикеру парламента Агнес Форстхоффер, а ее текущие обязанности возьмет на себя одна из вице-спикеров.

Сама поправка, аннулирующая текущий мандат президента, была принята парламентом на этой неделе. Изменения стали частью масштабных конституционных реформ, запущенных новым правительством во главе с партией «Тиса».

Шуйок стал президентом Венгрии в марте 2024 года после отставки Каталин Новак. Его полномочия должны были завершиться весной 2029-го.

Парламент должен будет избрать нового президента тайным голосованием в течение 30 дней после ухода Шуйока. Кандидатуры на пост главы государства пока не объявлены.

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