В 14 городах Украины проходят митинги в поддержку уволенного главы Минобороны

Как можно увидеть на кадрах, публикуемых изданием «Страна», в Одессе участники акции устроили фаер-шоу, а во Львове на митинг пришел мэр Андрей Садовой. Отмечается, что наряду с требованием вернуть главу Минобороны митингующие призывают отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского.