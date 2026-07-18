В 14 городах Украины проходят митинги в поддержку уволенного главы Минобороны

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Жители 14 городов Украины вышли на акции протеста против увольнения главы Минобороны Михаила Федорова.
Как следует из сообщений украинских изданий «Общественное» и «Мы Украина», протесты продолжаются третий день, 18 июля люди собрались в Виннице, Днепропетровске, Житомире, Ивано-Франковске, Киеве, Кропивницком, Львове, Луцке, Николаеве, Одессе, Тернополе, Ужгороде, Хмельницком и Черкассах.
Как можно увидеть на кадрах, публикуемых изданием «Страна», в Одессе участники акции устроили фаер-шоу, а во Львове на митинг пришел мэр Андрей Садовой. Отмечается, что наряду с требованием вернуть главу Минобороны митингующие призывают отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского.
Ранее газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Зеленский рассматривает возможность отправить в отставку Сырского, чтобы выйти из кризиса, охватившего военное командование после увольнения Федорова.