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Военные Индии вступили в перестрелку на границе с Пакистаном, сообщили СМИ

NDTV: военные Индии вступили в перестрелку на границе с Пакистаном.

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Военные Индии вступили в перестрелку на разграничительной линии с Пакистаном, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.

«Тяжелая перестрелка на границе продлилась, по сообщениям, около двух часов вдоль линии контроля в секторе Раджаури в регионе Джамму и Кашмир», — отмечает телеканал.

Согласно информации источников телеканала, индийские военные пресекли попытку «террористов» перейти границу.

По оценке телеканала, это стало первым крупным инцидентом, представляющим собой нарушение прекращения огня, с момента окончания индийской операции «Синдур» в мае 2025 года.

Тем не менее, с того времени уже были случаи мелких перестрелок, указывает NDTV.

Отношения между Индией и Пакистаном остаются напряженными. В очередной раз они накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир в апреле 2025 года. Индия в ответ на теракт в Пахалгаме провела операцию «Синдур», нанеся удар по «террористической инфраструктуре» на территории Пакистана. По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить военные действия. В мае 2026 года начальник штаба Сухопутных войск Индии Упендра Двиведи заявил, что армия Индии готовится к проведению операции «Синдур 2.0» при необходимости.

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