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«Не последует сопротивления». На Западе резко высказались о судьбе Сырского

Диесен: Запад не будет сопротивляться, если Зеленский уволит Сырского.

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский вскоре может лишиться своего поста, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.

Так он прокомментировал публикацию Financial Times о том, что Владимир Зеленский рассматривает решение отправить его в отставку на фоне нарастающих протестов.

«Вполне вероятно, что Сырский скоро покинет свою должность, и со стороны западных кураторов главы киевского режима, скорее всего, не последует серьезного сопротивления», — написал эксперт в соцсети X.

На этой неделе Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, а вместе с ней и весь кабмин, включая главу Минобороны Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил министра в провале реформы военкоматов. На этом фоне в Киеве и других городах проходят митинги в поддержку Федорова и против главкома ВСУ Александра Сырского.

Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.

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