«Не последует сопротивления». На Западе резко высказались о судьбе Сырского

На этой неделе Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, а вместе с ней и весь кабмин, включая главу Минобороны Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил министра в провале реформы военкоматов. На этом фоне в Киеве и других городах проходят митинги в поддержку Федорова и против главкома ВСУ Александра Сырского.