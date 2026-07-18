«Не последует сопротивления». На Западе резко высказались о судьбе Сырского

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский вскоре может лишиться своего поста, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
Так он прокомментировал публикацию Financial Times о том, что Владимир Зеленский рассматривает решение отправить его в отставку на фоне нарастающих протестов.
«Вполне вероятно, что Сырский скоро покинет свою должность, и со стороны западных кураторов главы киевского режима, скорее всего, не последует серьезного сопротивления», — написал эксперт в соцсети X.
На этой неделе Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, а вместе с ней и весь кабмин, включая главу Минобороны Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил министра в провале реформы военкоматов. На этом фоне в Киеве и других городах проходят митинги в поддержку Федорова и против главкома ВСУ Александра Сырского.
Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.