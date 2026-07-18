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МО: контингент НАТО в Эстонии увеличится в 2027 году до 1,2 тысячи военных

Военный контингент НАТО в Эстонии увеличится до 1,2 тыс. военнослужащих в 2027 году в результате ротации британского подразделения.

Военный контингент НАТО в Эстонии увеличится до 1,2 тыс. военнослужащих в 2027 году в результате ротации британского подразделения.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

«Весной следующего года у нас будет больше британцев, общее количество людей — почти 1200», — приводит его слова ERR.

По словам министра, британцы также привезут с собой дроны дальнего действия.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты практически полностью вывели своих военных с территории Эстонии.

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