ЕС потребовал от карибских стран отказаться от выдачи гражданства за инвестиции

Еврокомиссия сообщала, что суммарно пять карибских стран выдали более 100 тыс. паспортов за инвестиции. ЕК обращала внимание, что для получения «инвестиционного» гражданства личное посещение страны не обязательно. Собеседники The Washington Post отмечают, что подобные программы имеют негативную репутацию из-за того, что заявители могут пользоваться ими для отмывания доходов или уклонения от уголовной ответственности.