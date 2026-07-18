Соболев: «Спартак» играл лучше «Зенита» в матче за Суперкубок

«Если быть объективным, то, наверное, “Спартак” играл лучше. У них было больше моментов. У нас с игры был у Аугусто хороший момент, когда он бил головой. А так терпели мы. И понятно, что после 75‑й минуты “Спартак” чуть подсел, пытался сохранить счёт», — цитирует Соболева «Матч ТВ».