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Соболев: «Спартак» играл лучше «Зенита» в матче за Суперкубок

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал победу над московским «Спартаком» в матче за Суперкубок России по футболу.

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал победу над московским «Спартаком» в матче за Суперкубок России по футболу.

«Если быть объективным, то, наверное, “Спартак” играл лучше. У них было больше моментов. У нас с игры был у Аугусто хороший момент, когда он бил головой. А так терпели мы. И понятно, что после 75‑й минуты “Спартак” чуть подсел, пытался сохранить счёт», — цитирует Соболева «Матч ТВ».

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались петербуржцы — 4−2.

Кроме того, перед серией пенальти не проводилась жеребьёвка, а было решено, что она пройдёт перед трибуной фанатов «Зенита».

Ранее сообщалось, что судья матча за Суперкубок России не стал комментировать отмену жеребьёвки перед серией пенальти.