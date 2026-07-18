ТАСС: в магазинах Пхеньяна появились мясные продукты из Приморья

Российские продукты, в том числе колбасные изделия, ветчина, бекон и другие мясные продукты предприятий Приморского края, начали продавать в ряде продовольственных магазинов Пхеньяна, сообщает ТАСС.
По данным агентства, на прилавках представлены варёные и копчёные колбасы, сосиски, ветчина, бекон, мясные деликатесы и полуфабрикаты.
Кроме того, покупателям предлагают красную икру, шоколад, вафли и другие кондитерские изделия.
Ранее сообщалось, что бородинский хлеб, селёдка, крупы, детское питание и красная икра из России стали пользоваться значительным спросом в магазинах Таиланда.