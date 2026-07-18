Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: в магазинах Пхеньяна появились мясные продукты из Приморья

Российские продукты, в том числе колбасные изделия, ветчина, бекон и другие мясные продукты предприятий Приморского края, начали продавать в ряде продовольственных магазинов Пхеньяна, сообщает ТАСС.

Российские продукты, в том числе колбасные изделия, ветчина, бекон и другие мясные продукты предприятий Приморского края, начали продавать в ряде продовольственных магазинов Пхеньяна, сообщает ТАСС.

По данным агентства, на прилавках представлены варёные и копчёные колбасы, сосиски, ветчина, бекон, мясные деликатесы и полуфабрикаты.

Кроме того, покупателям предлагают красную икру, шоколад, вафли и другие кондитерские изделия.

Ранее сообщалось, что бородинский хлеб, селёдка, крупы, детское питание и красная икра из России стали пользоваться значительным спросом в магазинах Таиланда.