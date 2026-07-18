В Германии тушат лесной пожар на площади свыше 380 га

В национальном парке Мюриц на севере Германии тушат лесной пожар на площади около 388 га, сообщает Tagesspiegel.
По данным издания, в ликвидации пожара задействованы около 360 человек.
«Тушение пожара затруднено тем, что территория является бывшим военным полигоном. Поэтому активные работы по тушению сосредоточены в восточной части района, поскольку наличие неразорвавшихся боеприпасов на других участках слишком опасно», — говорится в материале.
Ранее стало известно, что более 100 жилых домов было уничтожено при лесном пожаре в Норвегии.