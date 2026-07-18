«Зеркало недели»: в офисе Зеленского обсуждают замену Сырского

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Офис Владимира Зеленского обсуждает возможную замену главкома ВСУ Александра Сырского и трудоустройство Михаила Федорова, уволенного с поста министра обороны. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники в Вашингтоне.
По данным источников издания в США, в Киеве рассматривают возможность предложить бывшему министру обороны новую роль: стать координатором развития военных технологий — miltech czar. По информации издания, Федоров согласится.
Неофициальным термином czar (от англ. царь) в США и других западных странах называют высокопоставленного чиновника, который получает широкие полномочия для координации определенного направления работы между разными государственными структурами. Как предполагает «Зеркало недели», в данном случае речь идет о координации развития военных технологий, производстве вооружения, беспилотных систем и взаимодействии между государством, военными и оборонной промышленностью.
О том, что в Киеве продолжаются обсуждения возможной замены Сырского на посту главнокомандующего ВСУ, сообщает и The Financial Times. Зеленский задумался о возможном увольнении Сырского лишь после того, как протесты и общественная кампания в поддержку Федорова усилились в пятницу, отмечает FT.
В среду вечером выяснилось, что Зеленский не намерен сохранить за Федоровым должность главы Минобороны. Федоров был отправлен в отставку в том числе из-за конфликта с Сырским, замены которого требовал. После этого на Украине начались акции протеста против отставки Федорова.