«Зеркало недели»: в офисе Зеленского обсуждают замену Сырского

О том, что в Киеве продолжаются обсуждения возможной замены Сырского на посту главнокомандующего ВСУ, сообщает и The Financial Times. Зеленский задумался о возможном увольнении Сырского лишь после того, как протесты и общественная кампания в поддержку Федорова усилились в пятницу, отмечает FT.