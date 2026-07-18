Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: Иран адаптировался к американским системам обороны

Согласно информации американских чиновников, которую приводит газета Wall Street Journal, Иран адаптировался к системам обороны США, используя ракеты, обладающие чрезвычайно высокой скоростью.

Источник: Reuters

Ранее в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) проинформировали о гибели двух военнослужащих в Иордании в ходе отражения атак со стороны Ирана.

Как пишет издание, «Иран приспособился к системам обороны США, применяя ракеты, которые движутся на крайне высоких скоростях и способны маневрировать при приближении к земле, сообщили американские чиновники».

Источники WSJ указывают, что способность Ирана наносить удары по чувствительным целям вызывает опасения относительно возможного получения Тегераном помощи в наведении от Китая или России. Газета не представила каких-либо доказательств этому утверждению.

В ночь на 18 июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта, начавшегося 28 февраля. Несмотря на это, с 8 июля американские военные осуществили несколько серий атак на Иран. В Центральном командовании ВС США заявили, что эти действия были предприняты якобы в ответ на действия Ирана в отношении коммерческих судов, пересекавших Ормузский пролив.

В ответ на это иранские военные нанесли удары по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран, в свою очередь, обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что режим прекращения огня более не действует.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше