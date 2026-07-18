WSJ: Иран адаптировался к американским системам обороны

В ночь на 18 июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта, начавшегося 28 февраля. Несмотря на это, с 8 июля американские военные осуществили несколько серий атак на Иран. В Центральном командовании ВС США заявили, что эти действия были предприняты якобы в ответ на действия Ирана в отношении коммерческих судов, пересекавших Ормузский пролив.