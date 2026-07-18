WSJ: Иран адаптировался к американским системам обороны

Как пишет издание, «Иран приспособился к системам обороны США, применяя ракеты, которые движутся на крайне высоких скоростях и способны маневрировать при приближении к земле, сообщили американские чиновники».
Источники WSJ указывают, что способность Ирана наносить удары по чувствительным целям вызывает опасения относительно возможного получения Тегераном помощи в наведении от Китая или России. Газета не представила каких-либо доказательств этому утверждению.
В ночь на 18 июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта, начавшегося 28 февраля. Несмотря на это, с 8 июля американские военные осуществили несколько серий атак на Иран. В Центральном командовании ВС США заявили, что эти действия были предприняты якобы в ответ на действия Ирана в отношении коммерческих судов, пересекавших Ормузский пролив.
В ответ на это иранские военные нанесли удары по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран, в свою очередь, обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что режим прекращения огня более не действует.