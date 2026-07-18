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ОАЭ призвали немедленно прекратить эскалацию на Ближнем Востоке

Власти ОАЭ выразили глубокую обеспокоенность развитием ситуации на Ближнем Востоке и призвали к немедленному прекращению эскалации, чтобы не допустить дальнейшего роста напряжённости и нестабильности в регионе.

Власти ОАЭ выразили глубокую обеспокоенность развитием ситуации на Ближнем Востоке и призвали к немедленному прекращению эскалации, чтобы не допустить дальнейшего роста напряжённости и нестабильности в регионе.

В заявлении МИД страны подчёркивается необходимость проявлять максимальную сдержанность во избежание опасных последствий и втягивания региона в новый виток насилия.

«ОАЭ призвали к немедленному прекращению боевых действий и скорейшему возвращению к переговорам и подчеркнули важность обеспечения безопасного и бесперебойного судоходства в Ормузском проливе», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что удары по объектам гражданской инфраструктуры, включая школы, университеты, больницы, опреснительные установки, энергетические объекты, транспортные узлы и жилые районы, являются грубым нарушением норм международного права и не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Объединённых Арабских Эмиратов Абдалла бен Заид Аль Нахайян высказались за скорейшее прекращение боевых действий в Персидском заливе и возобновление переговоров.

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